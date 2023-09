Il maltempo che si è abbattuto sulla Napoletano sta causando notevoli disagi alla circolazione ferroviaria, in particolare sulla rete della Circumvesuviana. Allagamenti, problemi tecnici e avverse condizioni metereologiche stanno causando ritardi e sospensioni dei servizi. L’Ente Autonomo Volturno (EAV), responsabile della gestione delle linee vesuviane, ha reso note le difficoltà attuali e le relative ripercussioni sui viaggiatori.

Il maltempo sta colpendo duramente la regione di Napoli, portando con sé forti piogge, vento e allagamenti che stanno causando notevoli problemi alla circolazione ferroviaria, in particolare sulla rete della Circumvesuviana.

Allagamenti e Inibizioni al Servizio Viaggiatori

L’Ente Autonomo Volturno (EAV), che gestisce le linee vesuviane, ha annunciato che a causa degli allagamenti, la stazione di San Giorgio Cavalli di Bronzo è stata inibita al servizio viaggiatori. Questa situazione ha comportato notevoli disagi per i pendolari che utilizzano questa stazione come punto di transito.

Inoltre, a causa delle avverse condizioni metereologiche, i treni in partenza dalla stazione di NAPOLI-Porta Nolana potrebbero subire ritardi di circa 15 minuti. Questo potrebbe influenzare la puntualità dei viaggiatori che dipendono da questa linea ferroviaria.

Ritardi sulla Linea Napoli-Poggiomarino

La stazione di Pompei Santuario ha registrato problemi tecnici che hanno causato ritardi lungo la linea Napoli-Poggiomarino. In particolare, il treno delle 8:50 in partenza da NAPOLI per Poggiomarino ha subito un ritardo di 27 minuti, mentre quello delle 9:30 in partenza da Poggiomarino per Napoli ha accusato oltre 24 minuti di ritardo. Questi ritardi possono comportare notevoli disagi per i passeggeri che utilizzano questa tratta.

Sospensione del Servizio Funiviario per il Monte Faito

Infine, a causa delle persistenti piogge e del vento, l’Ente Autonomo Volturno ha annunciato la sospensione temporanea del servizio funiviario per il Monte Faito a partire dalle ore 10:45. Questa decisione è stata presa per garantire la sicurezza dei passeggeri, considerando le avverse condizioni meteorologiche.