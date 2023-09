Tutto pronto a Palma Campania per la serata di stasera nell’incantevole scenario delle Stanze Degli Angeli immerse nel cuore del Bosco Crocelle polmone verde nel centro città .

Una serata di buon rientro in città organizzata e offerta dall’ associazione Angeli .

Oltre al dress code bianco , durante la serata musica live, intrattenimento e buon cibo .

Mood è divertimento, valorizzazione del territorio e soprattutto socialità, lo stare insieme e divertirsi nella propria città.

Per l’occasione è istituito un servizio navetta che darà la possibilità di poter accedere comodamente alle stanze degli angeli : il servizio sarà effettuato dalle ore 19:00 in Via Marconi negli spazi adiacenti all’ufficio postale di Palma Campania.

L’evento a cura dell’Associazione Angeli, grazie al lavoro dei tanti iscritti che da giorni stanno tirando a festa le stanze gode del patrocinio morale del Comune di Palma Campania

Una notte in bianco sicuramente da non perdere, gli Angeli vi aspettano stasera dalle ore 19:00, non mancate .