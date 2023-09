Si era sottoposta a un intervento di mastoplastica al seno ma a distanza di pochi giorni dall’operazione il suo cuore si e’ fermato. Alessia Neboso, 21 anni, e’ morta ieri in circostanze sulle quali la procura della Repubblica di Napoli dovra’ fare chiarezza. Sotto i riflettori dei magistrati c’e’ una clinica privata di Napoli nella quale la giovane si era operata. Qualche giorno dopo, pero’, la 21enne ha accusato febbre alta e disturbi gastrointestinali. Ieri i familiari l’hanno portata al pronto soccorso di Villa dei Fiori ad Acerra dove la giovane e’ arrivata in condizioni disperate. Dopo alcune ore Alessia e’ andata in arresto cardiaco ed e’ morta. La procura ha disposto il sequestro della salma e l’autopsia, che dovra’ chiarire le cause del decesso e se vi sono state delle responsabilita’ umane.

L’Asl Napoli1 Centro, contestualmente, ha avviato un’indagine: effettuato un sopralluogo ispettivo urgente nella clinica privata dove si e’ svolto l’intervento; al termine dei controlli l’Asl ha disposto la chiusura della stessa per gravi carenze igieniche e sanitarie. A San Pietro a Patierno, quartiere napoletano dove la giovane abitava e lavorava come estetista, c’e’ una comunita’ sotto choc. Alessia si sarebbe dovuta sposare a breve e aveva deciso di sottoporsi all’intervento perche’, diceva, voleva essere perfetta il giorno del matrimonio.