Una tragedia ha colpito una giovane di 21 anni di Napoli, Alessia Neboso, che è deceduta alcuni giorni dopo aver subito un intervento di mastoplastica al seno. La sua morte ha scatenato una serie di domande e preoccupazioni, e ora un’accurata autopsia è in corso per fare luce sulle cause di questo tragico evento. La giovane donna aveva scelto di sottoporsi all’intervento per aumentare il volume del seno il lunedì 11 settembre. Tuttavia, sei giorni dopo l’intervento, ha cominciato a manifestare sintomi di malessere generale, tra cui febbre alta e disturbi gastrointestinali. Questi sintomi hanno destato preoccupazione, e la situazione si è rapidamente deteriorata.

I genitori della ragazza l’hanno portata d’urgenza al pronto soccorso della clinica Villa dei Fiori di Acerra, situata nella provincia di Napoli. Lì, il personale medico ha valutato immediatamente le sue condizioni come gravi. Nonostante gli sforzi dei sanitari, la giovane è deceduta dopo alcune ore a causa di un arresto cardiaco. La tragica morte della ragazza ha scosso la sua famiglia e ha sollevato numerose domande sulle circostanze che hanno portato a questo esito. Di fronte a queste preoccupazioni, i genitori hanno sporto denuncia, e la Procura di Napoli ha immediatamente aperto un fascicolo per indagare sul caso.

In tanti sui social piangono per la ragazza: “Eri bellissima”, scrivono quasi dannandosi per quell’intervento che potrebbe essere alla base del decesso. Come parte delle indagini, è disposta l’esecuzione di un’autopsia sulla salma della giovane per determinare le cause precise del decesso. L’autopsia è uno strumento cruciale per risolvere questo mistero e stabilire se ci siano eventuali collegamenti tra l’intervento di mastoplastica e la morte della ragazza.