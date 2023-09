Un incidente potenzialmente disastroso è stato evitato grazie all’intervento tempestivo della polizia stradale nella zona di Sala Consilina. Un camionista ubriaco, alla guida del suo autoarticolato lungo l’autostrada A2, ha creato un pericoloso scenario mentre zigzagava lungo la corsia nord, mettendo in pericolo se stesso e gli altri automobilisti. Questo articolo racconta l’incidente e le azioni della polizia per evitare una tragedia.

L’Incidente sulla A2

L’incidente ha avuto luogo lungo l’autostrada A2, nel tratto compreso tra Petina e Sicignano degli Alburni. La pericolosa situazione è stata segnalata da automobilisti in transito, che hanno immediatamente allertato le autorità. Il camionista era alla guida del suo autoarticolato e sembrava incapace di mantenere una traiettoria stabile, zigzagando lungo la strada.

L’Intervento Tempestivo della Polizia

La polizia stradale ha risposto rapidamente alle chiamate di emergenza degli automobilisti preoccupati. Una pattuglia è stata inviata sul luogo dell’incidente e ha bloccato il camionista ubriaco prima che la situazione potesse peggiorare ulteriormente. Il conducente del veicolo è stato immediatamente sottoposto a test per l’ebbrezza alcolica, che ha confermato le sospette condizioni.

Le Azioni della Polizia

Il camionista, un residente di Altavilla Silentina, in provincia di Salerno, è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. Questo grave reato comporta conseguenze legali significative, compresa la revoca della patente di guida e possibili sanzioni penali. Inoltre, l’autoarticolato è stato posto sotto sequestro, impedendo al conducente di continuare il suo viaggio pericoloso.