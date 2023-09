Arte, cultura, tradizioni ed eccellenze in degustazione rigorosamente gratuita: è il format della prima edizione di “Sulle orme del gusto/DeGusto”, una due giorni, in programma domani e dopodomani a Nola, per valorizzare le risorse territoriali allargandone orizzonti e prospettive. L’iniziativa dell’amministrazione comunale di Nola guidata dal sindaco Carlo Buonauro è il frutto di una collaborazione avviata con il Comune di Paternopoli, nell’avellinese, riconosciuto come uno dei territori che accoglie i migliori vigneti di aglianico per la produzione di vini di qualità.

La manifestazione è promossa nell’ambito del progetto “Sulle orme di Giordano Bruno”, finanziato dalla Città Metropolitana di Napoli. L’appuntamento è per le 19 di domani e sabato nell’atrio del municipio in piazza Duomo. La partecipazione all’evento è completamente gratuita così come la degustazione dei vini e dei prodotti agricoli e gastronomici messi a disposizione dagli espositori. Per ragioni organizzative e per poter regolamentare gli accessi secondo la normativa è richiesta soltanto la prenotazione che potrà essere effettuata inviando una mail al seguente indirizzo: sulleormedelgusto@gmail.com.

“Meno quantità e più qualità – ha sottolineato Buonauro – i presupposti che uniscono i due territori di Nola e Paternopoli sono da ricercare non solo nelle affinità di intenti, ma anche nelle tradizioni locali che presentano elementi in comune. Condividiamo la filosofia della valorizzazione della qualità ed è per questo che le nostre città potranno essere l’una il volano dell’altra. In più mi piace sottolineare che Nola è la terra di Giordano Bruno, il filosofo del libero pensiero e della verità, mentre Paternopoli è la città del vino per questo l’espressione “In vino veritas” potrebbe diventare il nostro slogan”.

“Abbiamo colto con piacere – ha spiegato, invece, il sindaco di Paternopoli, Salvatore Cogliano – l’invito a collaborare con Nola nel segno della promozione dei nostri territori. L’evento, infatti, ci consentirà di far conoscere ancor di più la qualità dei nostri prodotti, espressione di una terra che attrae numerosi investimenti”.