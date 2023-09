Ariano Irpino, una tranquilla comunità situata nella suggestiva regione dell’Irpinia, è stata di nuovo scossa da una tragica notizia: un giovane di 28 anni si è tolto la vita nella sua abitazione in contrada Vascavino Pianotaverna. Questa dolorosa vicenda getta luce su una triste realtà che affligge sempre di più la regione, con un aumento dei suicidi tra i giovani.

La scoperta della tragedia

La terribile scoperta è stata fatta dai genitori del giovane, che hanno trovato il loro figlio senza vita. Il 28enne aveva deciso di porre fine alla sua esistenza impiccandosi, una scelta drammatica che ha lasciato i suoi cari e la comunità locale sgomenti e devastati. Nonostante i tentativi di soccorso, purtroppo, per il giovane è stato ormai troppo tardi.

Intervento delle autorità

Di fronte a una tragedia così straziante, sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118 e i carabinieri per condurre gli accertamenti necessari. Questo triste evento rappresenta una ferita profonda nella comunità di Ariano Irpino, che cerca di comprendere e affrontare il dolore e lo shock causati da questa perdita.

L’aumento dei suicidi in Irpinia

Purtroppo, questa non è un’isolata tragedia. In tutto l’Irpinia, si è verificato un aumento preoccupante dei suicidi tra i giovani. Questa tendenza allarmante ha messo in evidenza la necessità di affrontare seriamente il problema della salute mentale e del sostegno psicologico nella regione. È cruciale sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni su questi gravi problemi che colpiscono così duramente le famiglie e le comunità.

La salma del giovane trasferita all’obitorio

La salma del giovane è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale Frangipane di Ariano Irpino, dove verranno eseguiti gli esami e le procedure necessarie per accertare le circostanze della sua morte. Nel frattempo, la comunità si stringe intorno alla famiglia colpita dalla tragedia, cercando di offrire conforto e sostegno in questo momento così difficile.