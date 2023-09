Un terribile episodio di violenza ha scosso la tranquilla città di Angri, situata nell’Agro Nocerino Sarnese, dove un gruppo di individui, forse sotto l’influenza dell’alcol, ha aggredito dei minorenni presso un distributore di bevande tra via Incoronati e via Giudici. L’incidente avvenuto giorni fa ha suscitato l’indignazione della comunità locale e ha innescato un’indagine da parte dei Carabinieri della stazione locale per far luce su quanto accaduto.

Secondo quanto riportato, un gruppo di persone ha preso di mira un giovane di soli 14 anni, aggredendolo fisicamente. I compagni del ragazzo, che erano con lui al momento dell’aggressione, sono riusciti a fuggire insieme all’amico dopo alcuni minuti. L’aggressione è descritta come violenta, con il giovane inizialmente strattonato, sbattuto contro un muro e colpito con un pugno.

Le telecamere di sorveglianza dell’esercizio commerciale situato nelle vicinanze dell’aggressione rappresentano una fonte cruciale di prove per l’indagine in corso. I filmati delle telecamere sono acquisiti dalla polizia municipale di Angri e saranno fondamentali per ricostruire l’accaduto e identificare i responsabili.

L’aggressione subita dal minore è stata prontamente denunciata dalla sua famiglia, che ha cercato giustamente giustizia per questo atto vile. Le autorità stanno lavorando instancabilmente per scoprire cosa abbia scatenato questa brutale violenza da parte di un gruppo di adulti nei confronti di ragazzi così giovani. Si stanno esaminando possibili discussioni pregresse o conoscenze tra le parti coinvolte che potrebbero aver portato a questo tragico episodio.

L’indagine dei Carabinieri è ancora in corso, e l’obiettivo principale è identificare e perseguire i membri del gruppo responsabile dell’aggressione.