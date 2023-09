Una notte di terrore ha scosso una famiglia ad Avellino quando un incidente doloso ha messo a rischio la loro incolumità. Un ragazzino di soli 14 anni è sospettato di aver appiccato il fuoco al portone dell’appartamento dove vivevano padre, madre e due figlioletti. Le fiamme si sono propagate rapidamente, coinvolgendo l’intero pianerottolo e danneggiando anche la porta dell’ascensore.

L’incidente ha provocato un grande spavento per la famiglia coinvolta, ma fortunatamente il proprietario della casa ha reagito prontamente lanciando l’allarme e riuscendo a spegnere il fuoco prima che potesse causare danni maggiori.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Sezione Volanti della Questura di Avellino per condurre i primi rilievi e stabilire la natura dell’accaduto. Le indagini sono state affidate alla Squadra Mobile, che sta cercando di fare luce sull’accaduto.

Il principale sospettato di questo atto è il giovane di 14 anni, anche se non si esclude la possibilità che possa aver agito in compagnia di altri complici. Le motivazioni dietro questo raid rimangono ancora sconosciute, ma è evidente che solo per una serie di circostanze fortunate l’incidente non ha causato danni o conseguenze peggiori.

La comunità locale è scossa da questo evento e le indagini in corso cercano di fornire risposte sulla motivazione dietro questo atto di violenza. Nel frattempo, la famiglia coinvolta sta cercando di riprendersi dall’orrore che hanno vissuto e di tornare alla normalità dopo questa notte di terrore.