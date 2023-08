Domenica sera, un tranquillo scenario estivo è stato sconvolto da un’esplosione di violenza sulla spiaggia di Positano, nei pressi di un rinomato locale. Secondo le testimonianze di alcuni presenti, una violenta rissa ha coinvolto diversi dei clienti presenti e il personale di sicurezza del locale. Calci, pugni, insulti e minacce sono stati scambiati tra i protagonisti, trasformando l’ambiente in un caos di tensione e aggressività.

La situazione è rapidamente degenerata, coinvolgendo sia i presenti sia il personale di sicurezza del locale. Gli scontri fisici e verbali hanno creato una scena di tumulto e panico, mettendo in pericolo la sicurezza di chiunque si trovasse nei paraggi. La rissa ha evidenziato la forza delle emozioni coinvolte, che hanno portato all’escalation delle ostilità.

Durante gli scontri, alcuni clienti sono stati allontanati con modi bruschi e spicci, riportando alcune contusioni a causa dell’uso della forza. La violenza della situazione ha colpito gli spettatori, dimostrando quanto rapidamente una situazione possa degenerare quando l’aggressività prende il sopravvento.

Il video dell’accaduto è inviato al deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli che ha così commentato: “Oramai violenza, sopraffazione, inciviltà, caratterizzano sempre più le notti della movida. Non ci sono oasi felici. Gruppi di contendenti, spesso alterati dal consumo di alcol o droghe, sono pronti a colpirsi, accoltellarsi, finanche utilizzando armi da fuoco, per uno sguardo di troppo, per un complimento non gradito. Una situazione sempre più fuori controllo che ha causato anche diverse vittime negli ultimi anni. Contro questa deriva occorre potenziare il controllo del territorio da parte delle forze dell’ordine, chiudere quei locali che non sono in grado di garantire la sicurezza dei clienti e sanzioni severe per i violenti di turno, che non devono essere messi nella condizione di nuocere ancora”.