Tra le misure introdotte dal governo per sostenere le famiglie a basso reddito che affrontano difficoltà economiche in un contesto di aumento dei prezzi, vi è anche il bonus dedicato alle famiglie numerose. Questo bonus è destinato ai nuclei familiari che comprendono 3 o più figli minori a carico ed è stato introdotto nell’ultima legge di Bilancio. Le agevolazioni offerte da questo bonus sono importanti per alleviare le spese quotidiane.

La caratteristica principale di questo bonus è la Carta Famiglia, un’apposita card che viene erogata alle famiglie che soddisfano i requisiti stabiliti. Questa carta consente alle famiglie di fare acquisti a prezzi ridotti su determinati prodotti di prima necessità. La riduzione dei prezzi varia dal 5% al 20% rispetto ai prezzi normali e può essere utilizzata solo presso i negozi che aderiscono al programma e che sono convenzionati con il bonus.

La Carta Famiglia può essere utilizzata per una serie di servizi pubblici e privati. Tra questi rientrano gli abbonamenti ai trasporti pubblici, l’acquisto di biglietti per eventi culturali e turistici, nonché l’acquisto di beni e servizi per i figli minori. È importante notare che questa agevolazione è estesa anche a coloro che già ricevono il Reddito di Cittadinanza, una misura sociale di supporto finanziario.

La Carta Famiglia sarà erogata anche ai nuclei familiari numerosi composti da cittadini stranieri che possiedono un regolare permesso di soggiorno. Questo sottolinea l’intento del governo di fornire sostegno a tutte le famiglie che si trovano in difficoltà finanziarie, indipendentemente dalla loro nazionalità.

Per richiedere il bonus famiglie numerose 2023, i genitori possono presentare la domanda presso il Comune di residenza. È possibile che uno dei due genitori presenti la domanda a nome del nucleo familiare. Una volta che il Comune ha accettato la domanda, la famiglia riceverà la Carta Famiglia, che avrà una validità biennale. Questa card conterrà il logo del Comune, i dati anagrafici del titolare e il suo codice fiscale.