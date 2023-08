Una serie di atti vandalici ha colpito almeno tre veicoli parcheggiati a San Giorgio a Cremano in via Pagliare. I proprietari si sono trovati di fronte ai finestrini delle loro auto completamente rotti, probabilmente a causa di malintenzionati che cercavano oggetti di valore. Questo tipo di attacco, purtroppo, è diventato piuttosto comune nell’area vesuviana. Uno dei proprietari delle auto danneggiate ha deciso di non restare in silenzio e ha sporto immediatamente denuncia presso i carabinieri. Attraverso i social media, ha lanciato un appello ai cittadini che subiscono danni o furti simili: denunciate sempre questi eventi alle forze dell’ordine.

Ha condiviso la sua esperienza, dicendo: “Vorrei ricordare a tutti coloro che subiscono danni, furti e quant’altro, di denunciare sempre alle forze dell’ordine. Stamattina un’altra bella sorpresa per me e altre due persone. Per quanto mi riguarda, non hanno rubato nulla di importante. Però mi fa schifo pensare che ignoti si siano intrufolati nella mia auto, producendo un danno economico per la sostituzione del finestrino.”

Questo episodio mette in evidenza l’importanza di segnalare tempestivamente gli atti criminali alle autorità competenti. Le denunce alle forze dell’ordine non solo permettono di avviare le indagini e cercare di individuare i responsabili, ma anche di contribuire a mantenere un senso di sicurezza nella comunità. La collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine è fondamentale per contrastare e prevenire atti di vandalismo e criminalità.