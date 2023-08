Un momento irripetibile attende coloro che parteciperanno all’evento “Vesuvio ‘e Notte”. Questa manifestazione, che ha già ottenuto un grande successo di pubblico negli anni passati, offre l’opportunità di osservare le stelle cadenti sul vulcano Vesuvio. L’evento, che si svolgerà dal 10 al 16 agosto, promette una settimana di avventure nel Vesuviano, tra trekking, natura ed enogastronomia locale.

Durante l’evento “Vesuvio ‘e Notte”, gli amanti della natura e dell’astronomia avranno l’opportunità di partecipare a passeggiate guidate lungo il Sentiero 1 del Parco del Vesuvio. Queste escursioni, a numero chiuso e con prenotazione obbligatoria, saranno guidate da Umberto Saetta e dalle guide vulcanologiche dell’associazione “I Vesuviani”. L’itinerario include panorami mozzafiato sulla Valle dell’Inferno, la caldera del Somma-Vesuvio e una passeggiata a pochi passi dal cratere, da cui è possibile ammirare Pompei e la Costiera Sorrentina.

L’esperienza culmina al crepuscolo, quando i partecipanti alzeranno gli occhi al cielo per cercare le luci delle stelle cadenti. Questo spettacolo unico si verificherà nelle notti di San Lorenzo, rendendo l’esperienza ancora più magica. Il luogo scelto per questo evento straordinario è ai piedi del gigante dormiente, il vulcano Vesuvio.Coloro che parteciperanno all’escursione sono invitati a portare con sé un bicchiere, che verrà riempito con il vino locale Docg, prodotto dall’Azienda vitivinicola Sorrentino. L’evento prevede alcune regole da rispettare: è consigliato indossare una felpa, scarpe da trekking o ginnastica, portare una colazione al sacco, un k-way, una torcia, una borraccia e un telo da stendere per sedersi a terra.

Appuntamento: Ore 18:45 presso il Rifugio Imbò di via Vesuvio Ercolano (Piazzale di Quota 1000).

Partenze: Due partenze programmate alle 19:00 e alle 19:15.

Durata: Circa 3 ore (andata e ritorno).

Costo: 20 euro per i maggiorenni, 10 euro per i minorenni.

Numeri Utili: Umberto: 335 584 2706; Angelo: 392 175 7658; Gennaro: 393 242 0995.