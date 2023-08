“Mentre il governo Meloni ha deciso di tagliare circa 6 miliardi di euro, dal fondo del Pnrr, destinati ad abbattere il degrado e per riqualificare le aree urbane più disagiate, a Scampia, nella serata di ieri, un vasto incendio si è sviluppato all’interno della Vela Rossa. Le fiamme si sono sviluppate tra l’ottavo e il decimo piano del fabbricato”. Lo fa sapere il deputato dell’Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli. Ad intervenire sul posto, in via Antonio Labriola, i vigili del fuoco. Durante le operazioni di soccorso è evacuato precauzionalmente l’intero edificio.

“Proprio Scampia – si legge in una nota del parlamentare – è una di quelle zone colpite dal taglio dei fondi per i progetti di riqualifica: 2,5 miliardi per risanare le periferie più problematiche e 3,3 miliardi tagliati alla rigenerazione urbana, migliaia di progetti per ridurre l’emarginazione sociale. A Napoli era tutto pronto per far partire il prossimo ottobre l’abbattimento delle due ultime Vele di Scampia, che versano in condizioni precarie, per sostituirle con 433 unità abitative popolari, ma la decisione del governo ha ora bloccato tutto. L’abbandono istituzionale delle periferie è, purtroppo, anche un humus perfetto per far germogliare il degrado sociale e la criminalità”.

“Mentre le periferie sprofondano nel baratro, mentre aumentano giorno dopo giorno il numero di disperati e disagiati sono tagliati i fondi proprio alle periferie e ai più deboli. Un paradosso – conclude Borrelli – che sembra voler togliere loro ogni speranza di un futuro migliore. Al premier chiediamo di invertire totalmente la tendenza. Le periferie vanno sostenute e riqualificate non abbandonate al loro destino”.