Una tranquilla giornata di Ferragosto si è trasformata in un momento di paura e dramma quando un uomo è rimasto gravemente ferito mentre cercava di accendere il barbecue per una grigliata. L’incidente è avvenuto in un centro nella Valle Telesina, precisamente nella zona di Melizzano. L’uomo, il cui nome non è reso pubblico, è ora ricoverato in un reparto specializzato per la cura dei gravi ustionati.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo stava preparando il barbecue nel cortile di un’abitazione. Mentre cercava di accendere le fiamme, qualcosa è andato storto e le fiamme hanno improvvisamente raggiunto il suo volto e la parte superiore del corpo. La rapidità con cui le fiamme si sono propagate ha causato gravi ustioni all’uomo, richiedendo un intervento medico urgente.

Le squadre del servizio sanitario 118 sono tempestivamente allertate e si sono recate sul posto per prestare soccorso. Dopo aver stabilizzato le condizioni dell’uomo, è trasferito inizialmente all’Ospedale San Pio di Benevento. Tuttavia, date la gravità delle ustioni riportate, i medici hanno deciso di trasferirlo presso l’Ospedale Cardarelli di Napoli, che dispone di un reparto specializzato per i pazienti con gravi ustioni.

L’incidente ha suscitato la preoccupazione delle autorità locali e delle forze dell’ordine, che sono informate sull’accaduto. Questo tragico evento è un promemoria della necessità di prestare la massima attenzione e cautela durante l’utilizzo di apparecchiature come i barbecue, specialmente durante le festività quando si trascorrono momenti piacevoli all’aperto.