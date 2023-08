Una giovane donna di 27 anni, proveniente dal Napoletano, arrestata dalle forze dell’ordine a Santa Maria di Castellabate in seguito a un episodio di furto da un’auto parcheggiata in centro. L’arresto è effettuato dai carabinieri, dopo che la donna aveva forzato la serratura della portiera e rubato vari arnesi da lavoro dal veicolo. Il valore complessivo della refurtiva ammontava a mille euro.

L’episodio ha avuto luogo quando il proprietario dell’auto ha notato il furto e ha chiesto l’intervento delle forze dell’ordine. I carabinieri sono immediatamente intervenuti sulla base della segnalazione e sono riusciti ad individuare la giovane donna mentre era ancora in possesso degli arnesi rubati.

L’arresto è stato possibile grazie all’azione tempestiva delle forze dell’ordine e alla segnalazione del proprietario dell’auto. La donna è stata posta in stato di fermo e sarà sottoposta alle indagini per determinare le circostanze esatte del furto e per valutare eventuali responsabilità legali.