Una tragica scoperta ha scosso la tranquilla località di Passo di Mirabella Eclano, dove un uomo di 38 anni è ritrovato senza vita in fondo a un pozzo. Il corpo senza vita è recuperato da una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Grottaminarda, con il supporto degli esperti del nucleo S.A.F. (speleo – alpino – fluviale) provenienti dalla sede centrale di Avellino. L’incidente ha suscitato grande commozione nella comunità locale, che si è trovata di fronte a una tragedia improvvisa e sconvolgente. I soccorritori hanno lavorato con prontezza e dedizione per recuperare il corpo dall’interno del pozzo, che aveva una profondità di dieci metri. Il tragico episodio ha avuto luogo a circa cento metri dall’abitazione dell’uomo.

La salma è stata successivamente trasferita dai sanitari del servizio di emergenza 118 presso l’obitorio dell’ospedale Moscati di Avellino, dove verranno effettuati i necessari accertamenti medici. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Mirabella Eclano, che stanno svolgendo le indagini di propria competenza per comprendere le circostanze che hanno portato a questa tragica fine.

Attualmente, si ipotizza che si tratti di un possibile caso di suicidio, tuttavia le indagini sono ancora in corso per determinare le cause esatte dell’incidente. La scoperta del corpo nel pozzo ha gettato il paese in uno stato di shock e dolore, poiché si tratta di un evento inaspettato che ha colpito profondamente la comunità locale.