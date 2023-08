Un ragazzo di 15 anni accoltellato ieri sera, prima della mezzanotte, in via Eduardo Scarpetta, nel quartiere Ponticelli di Napoli. Il giovane è prima condotto nella struttura sanitaria del posto, Villa Betania, e poi nell’Ospedale del Mare dove le sue condizioni sono al vaglio dei sanitari. Gli investigatori della Squadra Mobile, coordinata dal primo dirigente Alfredo Fabbrocini, hanno individuato il movente dell’accoltellamento e un sospettato che è condotto negli uffici della Questura.

Una notte di violenza e morte a Napoli. All’alba una giovane vittima Giovan Battista Cutolo, incensurato, un musicista dell’Orchestra Scarlatti Camera Young, è ritrovato senza vita in Piazza Municipio. Un sospettato, individuato dagli agenti, è portato in questura. Gli agenti della Squadra mobile, guidati da Alfredo Fabbrocini, sono intervenuti dopo la segnalazione per un uomo a terra in piazza Municipio, poco distante dalla questura di via Medina. Al loro arrivo, il 24enne era già morto. Gli agenti hanno acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza dell’intera zona.