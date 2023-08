Un incidente stradale avvenuto in pieno giorno ha portato alla luce una situazione pericolosa: un individuo alla guida in stato di ebbrezza. Nella mattinata di ieri, un 34enne di Avellino ha causato un incidente in cui ha colpito tre auto in sosta. L’episodio ha portato i Carabinieri della Stazione di Avellino ad agire immediatamente e denunciare l’uomo alla locale Procura della Repubblica per “Guida sotto l’influenza di alcool”.

Il conducente, al volante della sua auto, ha perso il controllo del veicolo in pieno centro abitato, finendo per urtare contro tre veicoli parcheggiati. L’intervento rapido dei Carabinieri ha permesso di scoprire che il 34enne aveva un tasso alcolemico molto superiore al limite massimo consentito per la guida.

Dopo aver ricevuto le prime cure mediche da parte del personale del servizio 118 sul luogo dell’incidente, il soggetto è stato successivamente trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Avellino per ulteriori accertamenti e cure.

Questa situazione evidenzia la continua attenzione delle forze dell’Arma dei Carabinieri nel contrasto alla criminalità e nella salvaguardia della sicurezza stradale. In particolare, la guida in stato di ebbrezza rappresenta un problema grave, e le autorità continuano a monitorare attentamente questo fenomeno.