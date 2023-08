Una vita giovane spezzata. Tragica morte di Carlo Frascarino, 29 anni, residente a Macerata Campania. La scoperta del suo corpo privo di vita in casa ha innescato una serie di domande sulle circostanze della sua morte. Sebbene sembri che un’eventuale scossa elettrica possa essere la causa, la verità rimane ancora lontana. L’autorità giudiziaria ha chiesto un’autopsia per chiarire le circostanze del decesso. Carlo Frascarino è trovato senza vita nella sua abitazione fra Portico e Macerata Campania, con il corpo a terra vicino a un ventilatore. La posizione del corpo ha fatto ipotizzare che la morte possa essere stata causata da una scossa elettrica. Tuttavia, per avere certezza sulla causa, è stata richiesta un’autopsia.

La morte improvvisa di Carlo ha scosso la comunità locale, e sui social media si diffondono messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia. Molti amici ricordano Carlo come una persona vivace e solare, rendendo omaggio al suo carattere gentile e alla sua personalità amichevole.

I carabinieri della stazione locale stanno indagando sulla morte di Carlo Frascarino, raccogliendo testimonianze dai familiari e dai parenti. Oltre alle circostanze personali, l’indagine si concentrerà anche sull’impianto elettrico dell’abitazione. Questa non è la prima volta che un incidente simile accade nella zona, con altre morti causate da scariche elettriche in passato.