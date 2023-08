Il concerto di Gigi D’Alessio previsto per ieri sera all’Arena dei Pini di Baia Domizia è rinviato a causa delle avverse condizioni meteorologiche. La nuova data dell’esibizione è fissata per giovedì 10 agosto. I biglietti acquistati per il concerto originariamente programmato per venerdì 4 agosto rimarranno comunque validi per la nuova data. La decisione di rinviare il concerto è stata presa in accordo con gli organizzatori e lo staff dell’artista. Tutto era pronto per l’esibizione del noto cantante partenopeo, quando un’improvvisa tromba d’aria ha colpito l’Arena dei Pini. La combinazione di pioggia, vento forte e sabbia sollevata dalle raffiche ha costretto i numerosi fan già presenti a lasciare i loro posti e cercare riparo.

Dopo circa mezz’ora dall’inizio dell’evento, è stata ufficialmente annunciata la decisione di posticipare il concerto. A comunicare il rinvio è stato il sindaco di Cellole, Guido Di Leone. “Il concerto di Gigi D’Alessio è stato rimandato al 10 agosto. Ci dispiace molto”, ha dichiarato il sindaco, invitando anche tutti i presenti a tornare a casa in sicurezza. Le code lungo il percorso che collega l’Arena dei Pini alla strada Domiziana si sono formate immediatamente a causa dell’annuncio del rinvio e delle difficoltà causate dal maltempo.