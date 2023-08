Si è verificato un tragico incidente a Foggia in pieno centro cittadino. Un ragazzino di 13 anni, che si trovava su un monopattino, è rimasto investito da un’auto e ha riportato gravi ferite. L’autista dell’auto coinvolta nell’incidente si è fermato immediatamente per soccorrere il giovane e chiamare i soccorsi. Il ragazzo è trasportato in ambulanza in codice rosso all’ospedale locale, dove è stato ricoverato in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione del Policlinico Riuniti. I medici hanno riscontrato un trauma cranico esteso e lesioni alla milza, rendendo la situazione molto critica.

Gli agenti della polizia locale sono intervenuti sul posto per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e indagare sulle circostanze dell’incidente. A causa dell’incidente, un tratto della via è stato temporaneamente chiuso per permettere le operazioni di soccorso e di indagine.

Questo incidente rappresenta un grave avvertimento riguardo alla sicurezza stradale, soprattutto per i minori che utilizzano mezzi di micromobilità come monopattini. È essenziale sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di rispettare le norme del codice della strada e adottare tutte le precauzioni necessarie per evitare incidenti di questo genere.