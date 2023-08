Una tragica collisione su strada ha portato alla perdita di tre agenti di polizia penitenziaria nel Catanese. L’incidente è avvenuto sulla strada statale 385, tra Palagonia e Mineo, quando due veicoli sono entrati in collisione. Gli agenti stavano dirigendosi verso il paese della Piana di Catania per partecipare alla festa del Patrono quando si è verificato il tragico evento. Le vittime di questa terribile tragedia sono identificate come Gianluca Barbanti, di 38 anni; Giuseppe Spampinato, di 49 anni; e Piero Tatoli, di 48 anni, quest’ultimo deceduto in ospedale a seguito delle gravi ferite riportate nell’incidente.

I tre agenti erano in servizio presso il carcere di Piazza Lanza a Catania e si trovavano a bordo di una Peugeot 208, con Tatoli alla guida, quando si è verificato lo scontro con una Lancia Delta proveniente dalla direzione opposta.

La notizia di questa tragedia ha scosso non solo i colleghi degli agenti deceduti, ma anche l’intera comunità. La perdita di vite umane in incidenti stradali è sempre un evento profondamente doloroso e lascia un vuoto incolmabile nelle famiglie e nelle comunità coinvolte. Gli agenti di polizia penitenziaria svolgono un ruolo fondamentale nel sistema di giustizia e nella sicurezza pubblica, e questa perdita rappresenta un duro colpo per la professione e per coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerli.