Nel pomeriggio di ieri una tragedia ha colpito la zona di Capodichino, a Napoli, quando uno scontro tra un’auto e uno scooter ha portato alla morte di Vincenzo Mazzola, un 38enne residente nella zona. L’uomo, lavoratore autonomo, lascia la moglie e due figli piccoli che attendevano il suo ritorno per una passeggiata. L’incidente è avvenuto intorno alle tredici lungo via Pasquale Borrelli, una stretta stradina nei pressi dell’aeroporto, dove i due veicoli procedevano in direzioni opposte. L’impatto tra lo scooter, un Sh 300, e una Fiat Panda guidata da un 75enne napoletano è stato quasi frontale. La collisione si è verificata quando l’auto stava svoltando per entrare in un’area con cancelli, all’interno della quale si trovavano i locali di un’attività commerciale.

Dai rilievi effettuati dalla sezione Infortunistica Stradale della polizia municipale di Napoli, sembra chiaro che lo scooter abbia colpito la fiancata sinistra dell’auto, venendo poi sbalzato per alcuni metri lungo la carreggiata a doppio senso di via Pasquale Borrelli. Nonostante indossasse il casco di protezione, Vincenzo Mazzola non ha potuto sopravvivere alle gravi lesioni riportate nell’urto.

I soccorsi sono prontamente allertati, ma l’equipe medica del 118 ha dovuto constatare il decesso del centauro a causa dei gravi traumi e delle lesioni interne riportate nell’incidente. La salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria e sarà sottoposta a un esame autoptico presso il reparto di Medicina Legale del Policlinico Federico II di Napoli.

Sul luogo dell’incidente, sono intervenuti gli agenti della sezione Infortunistica Stradale della polizia municipale, coordinati da Antonio Muriano, che hanno eseguito rilievi planimetrici lungo la carreggiata e acquisito immagini di videosorveglianza della zona. Questi elementi saranno essenziali per l’esatta ricostruzione della dinamica dell’incidente.