Un incidente stradale ha scosso la tranquillità di Sant’Antonio Abate, quando un uomo alla guida di uno scooter 300 ha perso il controllo del suo veicolo, causando una caduta. La conseguenza dell’impatto è stata ancor più tragica, in quanto lo scooter ha colpito un anziano di 80 anni che stava attraversando la strada sulle strisce pedonali. L’incidente si è verificato in via Stabia, all’altezza del cimitero locale. Entrambi i coinvolti sono trasportati d’urgenza in ospedale per ricevere le cure necessarie. Il centauro, l’uomo alla guida dello scooter, è dimesso dopo aver ricevuto una prognosi di 15 giorni. Tuttavia, il destino dell’anziano pedone è ancora incerto, poiché si trova in prognosi riservata.

Le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente sono affidate ai Carabinieri della sezione radiomobile di Castellammare di Stabia. Il loro obiettivo sarà ricostruire accuratamente l’evento, cercando di comprendere le cause che hanno portato alla perdita di controllo dello scooter e all’impatto con l’anziano pedone.