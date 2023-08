Un terribile incidente stradale ha causato la perdita di quattro vite, tra cui quella di una bambina di soli 4 anni, in un violento scontro frontale tra due veicoli avvenuto sulla statale Ionio-Tirreno nel comune di Melicucco, provincia di Reggio Calabria. L’incidente ha provocato anche ferite gravi a un’altra bambina, trasportata in elisoccorso all’ospedale di Polistena. Le autorità locali e i servizi di emergenza sono intervenuti tempestivamente per gestire la situazione.

La dinamica dell’incidente:

L’incidente è avvenuto nel pomeriggio sulla statale Ionio-Tirreno, a pochi metri dallo svincolo per Melicucco. Due veicoli, un’Alfa Romeo Giulietta e una BMW, sono entrati in collisione frontale, causando danni gravi e irreparabili. Il risultato di questo tragico incidente è stato la perdita di tre vite umane e ferite gravi a un’altra bambina.

Vittime e conseguenze:

Tra le vittime una bambina di 4 anni, che è deceduta poco dopo essere arrivata all’ospedale di Polistena. Un’altra bambina a bordo della BMW è stata gravemente ferita e trasferita in elisoccorso a un ospedale a Messina per ricevere cure intensive. Le due vetture coinvolte trasportavano anche altre persone, tra cui una donna deceduta sul colpo e due individui feriti. Il conducente dell’Alfa Romeo è deceduto sul posto.

Risposta delle autorità:

Dopo l’incidente, le autorità locali, tra cui carabinieri e agenti della Polstrada, sono intervenute immediatamente. La statale 682, teatro dell’incidente, è stata temporaneamente chiusa al traffico e la circolazione è stata deviata su strade locali. La scena in ospedale ha visto l’arrivo di parenti delle vittime, testimoniando il profondo dolore e la tristezza che questa tragedia ha causato.