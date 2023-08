Una tragica vicenda ha colpito la località di Pozzuoli, dove una donna di 76 anni ha perso la vita annegando nel tardo pomeriggio mentre faceva il bagno in mare presso uno stabilimento vicino a via Miliscola. L’incidente è stato segnalato da alcuni bagnanti che si sono trovati sul luogo dell’accaduto. Le circostanze indicano che la donna potrebbe aver avuto un malore mentre era in acqua, portandola alla tragica conclusione dell’annegamento. Le autorità sono state prontamente allertate e sul posto sono intervenuti i carabinieri di Pozzuoli, oltre a un equipaggio del servizio di emergenza medica 118.

Purtroppo, nonostante gli sforzi di coloro che sono intervenuti, la donna è stata dichiarata deceduta dai paramedici. La salma è stata posta a disposizione dell’autorità giudiziaria per l’esecuzione dell’autopsia, al fine di determinare le cause esatte della morte. Le indagini sull’incidente sono ora condotte dai carabinieri della compagnia di Pozzuoli. Gli inquirenti cercheranno di ricostruire gli eventi che hanno portato alla tragica situazione e di accertare se eventuali fattori esterni abbiano contribuito all’annegamento.