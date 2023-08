Commozione per la prematura scomparsa di Valeria Sepe, una militare dell’Esercito Italiano di soli trentotto anni, deceduta in un tragico incidente stradale nel comune di Aprilia. L’incidente è avvenuto nella notte di Ferragosto, il martedì 15 agosto, nella provincia di Latina. La notizia della sua tragica morte ha scosso la comunità, che si è unita intorno alla sua famiglia in questo momento di dolore.

Valeria Sepe aveva dedicato la sua vita al servizio militare nell’Esercito Italiano, dimostrando un forte impegno e dedizione alla sua nazione. La notizia della sua improvvisa scomparsa ha suscitato un profondo cordoglio tra amici, colleghi, parenti e conoscenti. I funerali in sua memoria saranno celebrati domani mattina, giovedì 17 agosto, presso la chiesa di San Michele Arcangelo e Santa Maria Goretti in piazza Roma ad Aprilia, a partire dalle ore 10.30.

L’incidente che ha portato alla morte di Valeria si è verificato nella calda giornata d’agosto, intorno alle 2.30, presso la casa di cura Città di Aprilia. Valeria si trovava in città per trascorrere del tempo con la sua famiglia, godendo di alcuni giorni di ferie per rilassarsi e condividere momenti con i suoi cari. Secondo le informazioni attualmente disponibili, Valeria era alla guida della sua auto lungo via Aldo Moro quando, per cause ancora da determinare, ha perso il controllo del veicolo, sbandando e schiantandosi contro un albero che costeggiava la strada. L’impatto è stato violento, lasciando Valeria gravemente ferita.

Il personale sanitario è intervenuto tempestivamente in risposta alla chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112, trasportandola d’urgenza in ospedale. I medici hanno cercato disperatamente di salvarle la vita, ma le ferite riportate erano troppo gravi e Valeria ha purtroppo perso la battaglia per la sopravvivenza. Le forze dell’ordine stanno ancora indagando sulle cause esatte dell’incidente, con l’ipotesi che un improvviso malore possa aver contribuito all’accaduto.