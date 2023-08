Un grave incendio è avvenuto sull’autostrada A16 Napoli-Canosa, nel territorio del comune irpino di Vallata, coinvolgendo un autoarticolato carico di cassoni di pomodori. Il veicolo è finito a fuoco, con le fiamme che si sono sprigionate dal vano motore e hanno rapidamente avvolto l’intero mezzo. L’autista dell’autoarticolato ha reagito con prontezza e abilità, riuscendo a eseguire una difficile manovra per accostare il veicolo e mettersi in salvo. Tuttavia, il fuoco ha causato danni significativi al veicolo e il carico di pomodori si è disperso sulla carreggiata. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, impegnate a spegnere l’incendio e gestire la situazione. Inoltre, è inviata un’autobotte dai vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino per supportare le operazioni di spegnimento.

L’incidente ha causato notevoli disagi alla circolazione, specialmente nel pomeriggio quando si è verificato l’evento. La presenza di traffico intenso ha reso ancora più complessa la gestione della situazione da parte delle autorità e dei soccorritori. L’autoarticolato coinvolto nell’incidente proveniva dalla Puglia e stava trasportando pomodori diretti nell’Agro Nocerino-Sarnese. Le cause esatte dell’incendio dovranno essere indagate ulteriormente per determinare se si è trattato di un guasto meccanico, un problema alla struttura del veicolo o altre circostanze.