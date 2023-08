Un drammatico incidente ha scosso l’autostrada A16 Napoli-Canosa, nel tratto al chilometro 69, nel territorio del comune di Venticano. Un tir carico di pomodori ha sfondato il guardrail centrale, finendo nella carreggiata opposta e causando gravi disagi al traffico. L’incidente è avvenuto quando il tir, carico di pomodori, ha perso il controllo e ha attraversato il guardrail centrale, finendo sulla corsia opposta. Per fortuna, non sono stati coinvolti altri veicoli nell’incidente, evitando ulteriori tragedie. Tuttavia, l’autista del tir ha riportato ferite ed è stato prontamente trasportato all’ospedale di Benevento per ricevere le cure necessarie.

Gli agenti della Polizia Stradale di Avellino sono intervenuti immediatamente sulla scena per ricostruire la dinamica dell’incidente. La loro indagine sarà cruciale per comprendere le cause che hanno portato al grave sinistro e determinare eventuali responsabilità.

L’incidente ha inevitabilmente causato rallentamenti e disagi al traffico veicolare lungo l’autostrada. Le autorità stanno lavorando per ripristinare la normalità e consentire il flusso regolare dei veicoli, ma è probabile che i disagi possano persistere per un certo periodo di tempo.