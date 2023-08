Un altro incidente ha coinvolto un autocarro che trasportava pomodori, questa volta nella provincia di Avellino. L’automezzo è andato in fiamme mentre percorreva le strade locali, richiedendo l’intervento di tre squadre dei vigili del fuoco per domare le fiamme. La situazione ha richiesto una risposta immediata e coordinata. Questa mattina, le squadre dei vigili del fuoco provenienti dai distaccamenti di Bisaccia e Lioni, supportate da un’autobotte dalla sede centrale di Avellino, sono intervenute sulla SS 7 Ofantina, precisamente al Km. 20,100 nel territorio del comune di Conza della Campania. L’incidente ha coinvolto un autocarro autoarticolato che trasportava cassoni vuoti destinati ai pomodori.

L’autista dell’autocarro si è accorto della fuoriuscita di fumo e fiamme dal semirimorchio mentre stava guidando. Ha prontamente sganciato la motrice e si è messo in salvo, evitando danni personali. Tuttavia, l’incendio ha richiesto notevole sforzo per essere domato dalle squadre dei vigili del fuoco.

Le autorità locali hanno lavorato con diligenza per mettere in sicurezza l’area circostante e gestire l’incidente. Anche se l’autocarro era vuoto, l’incendio ha rappresentato una minaccia sia per la sicurezza stradale che per l’ambiente circostante.