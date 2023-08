L’autostrada A1 Milano-Napoli è stata oggetto di interruzione del traffico a causa di un incidente che ha coinvolto sette autovetture. L’evento si è verificato nel tratto compreso tra Anagni e Colleferro, in direzione Napoli, all’altezza del chilometro 594. Tuttavia, le autorità e il personale di Autostrade per l’Italia sono intervenuti prontamente per gestire la situazione.

Secondo le informazioni fornite da Autostrade, l’incidente è stato risolto e il traffico è tornato a fluire su tutte le corsie disponibili. Inizialmente, l’incidente aveva causato seri disagi e code lungo l’autostrada, ma grazie agli sforzi congiunti delle squadre di soccorso, dei servizi di polizia stradale e del personale di Autostrade, la situazione è stata gestita con successo.

Al momento, tuttavia, restano ancora delle code a tratti in direzione di Napoli. Il traffico sta transirando su due corsie e si segnalano ancora otto chilometri di coda nella zona dell’incidente. Inoltre, nelle vicinanze di Ceprano, si è registrato un accumulo di veicoli per ben dodici chilometri, contribuendo ulteriormente ai rallentamenti nella zona.

L’incidente, avvenuto nelle prime ore del mattino intorno alle 7, ha visto il coinvolgimento di sette autovetture. I soccorsi sanitari e meccanici, oltre alle pattuglie della polizia stradale, sono stati immediatamente dispiegati sul luogo dell’incidente per garantire la sicurezza dei coinvolti e per facilitare la rimozione delle vetture danneggiate.

In considerazione del periodo di esodo, del weekend e dell’avvicinarsi del Ferragosto, è stato stimato che circa 14 milioni di persone si trovano in viaggio sulle strade italiane. Questo ha portato a un notevole aumento del traffico, contribuendo agli accumuli e alle code nelle zone colpite dagli incidenti.

Per agevolare il traffico e fornire alternative ai guidatori diretti verso Napoli, Autostrade ha consigliato l’uscita a San Cesareo sulla diramazione di Roma sud. Da qui, è possibile percorrere la SS6 Casilina e rientrare sull’A1 presso la stazione di Anagni. Questa deviazione può aiutare a evitare le zone più congestionate e a migliorare la fluidità del traffico.