La zona della stazione della Circumvesuviana di via Nocera a Castellammare di Stabia (Napoli) è teatro di tensioni e proteste a causa dei lavori in corso per la realizzazione di un sottopassaggio e il raddoppio della linea ferroviaria. Gli sforzi dell’Ente Autonomo Volturno (Eav), che gestisce le linee vesuviane, per migliorare la ferrovia vesuviana hanno suscitato reazioni negative da parte di alcuni cittadini. Striscioni con la scritta ”Eav uguale mafia. No sottopasso” sono stati esposti nella zona, evidenziando la forte opposizione a tali progetti. Sebbene il sottopassaggio possa rappresentare una soluzione per eliminare i passaggi a livello e migliorare la sicurezza del transito, esistono opinioni contrastanti riguardo alla sua realizzazione.

Il presidente dell’Eav, Umberto De Gregorio, ha commentato il clima di tensione che si respira a Castellammare di Stabia e ha definito i cartelli minacciosi e offensivi come inaccettabili. Ha esortato alla calma e al dialogo, sottolineando la necessità di affrontare le questioni con serenità e rispetto reciproco.

È evidente che la questione riguardante il sottopassaggio e il raddoppio della linea ferroviaria suscita diverse opinioni nella comunità locale. Tuttavia, è importante ricordare che il confronto e la discussione aperta sono essenziali per trovare soluzioni adeguate alle esigenze della popolazione e garantire il progresso e lo sviluppo della zona. Gli attori coinvolti sono incoraggiati a mantenere un clima di rispetto e a evitare provocazioni che possano acuire le tensioni.