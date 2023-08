Una manifestazione di disoccupati e percettori del Reddito di Cittadinanza ha preso il via questa mattina da piazza del Gesù, nel cuore di Napoli. Il corteo si è infatti snodato per le vie del centro storico, portando la voce di chi protesta contro l’abolizione della misura da parte del governo guidato da Meloni. La protesta è scatenata dalla decisione del governo di abolire il Reddito di Cittadinanza, una misura introdotta in passato per sostenere le persone e le famiglie in condizioni economiche precarie. La decisione di abolire questa misura ha suscitato preoccupazione e disagio tra coloro che dipendevano da questa forma di sostegno per far fronte alle proprie esigenze finanziarie.

Il corteo ha visto la partecipazione di disoccupati e di coloro che ricevevano il Reddito di Cittadinanza, e rappresenta un modo per esprimere il loro dissenso rispetto a questa decisione governativa. I partecipanti hanno attraversato le strade del centro storico di Napoli, portando cartelli e striscioni che chiedono il mantenimento della misura e una maggiore attenzione verso coloro che si trovano in situazioni economicamente fragili.

La misura del Reddito di Cittadinanza è introdotta con l’obiettivo di offrire un sostegno finanziario alle persone in stato di bisogno e di incentivare il reinserimento nel mondo del lavoro. L’abolizione di questa misura ha suscitato dibattiti e polemiche a livello nazionale, con diverse opinioni sulla sua efficacia e sul suo impatto economico complessivo.