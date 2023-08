Un vasto incendio divampato ieri a Capo d’Orso, nel comune di Maiori, rischia di causare chiusure prolungate sulla celebre Strada Statale 163 “Amalfitana”. L’incendio ha già devastato ettari di preziosa vegetazione, costringendo le autorità locali a intraprendere misure drastiche per domare le fiamme e garantire la sicurezza della zona. A seguito del disastro, i sindaci di Maiori e Cetara si sono uniti alle squadre dell’Anas e ai vigili del fuoco in un sopralluogo per valutare i danni e pianificare le azioni da intraprendere.

Dopo un intenso sforzo, le squadre di emergenza sono riuscite a domare l’incendio, ma il lavoro non è ancora finito. Attualmente, gli sforzi si concentrano sulla messa in sicurezza dell’area colpita dalle fiamme, al fine di riaprire il tratto di strada interessato il prima possibile. Sebbene il traffico sia inevitabilmente bloccato, l’obiettivo è quello di stabilire un senso unico alternato sull’arteria nel corso della serata.

L’impatto su chi ha pianificato di trascorrere il Ferragosto lungo la Costiera Amalfitana è notevole. I disagi sono tangibili per i turisti che si trovano attualmente in loco, così come per coloro che si apprestano a raggiungere la zona nei prossimi giorni. Le vie di accesso terrestri risultano chiuse, ma una via d’uscita resta aperta attraverso il mare. I traghetti, presi d’assalto, sono diventati un’alternativa vitale per chi desidera raggiungere le località turistiche della Costiera Amalfitana. Le code lungo il Molo Masuccio Salernitano sono testimonianza della grande affluenza di turisti desiderosi di sfruttare questa opzione.

Le autorità stanno cercando di affrontare la situazione in maniera efficiente, aumentando le corse dei traghetti e reindirizzando i mezzi di trasporto pubblico. I pullman e i bus sono stati costretti a modificare le loro rotte: le corse della Sita provenienti da Amalfi si fermano temporaneamente a Maiori, mentre quelle provenienti da Salerno raggiungono solo fino ad Erchie.

Il timore maggiore si concentra su Ferragosto, quando si prevede un afflusso ancora maggiore di visitatori. Gli sforzi delle autorità locali saranno fondamentali per garantire la sicurezza e la fruibilità della strada principale che collega le affascinanti località della Costiera Amalfitana. In un periodo in cui il turismo è in crescita, è cruciale mantenere un occhio attento alla sicurezza dell’area e alle necessità dei visitatori, allo scopo di attenuare al massimo gli inevitabili disagi causati da eventi imprevisti come questo incendio.