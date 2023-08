Un grave incidente ha coinvolto un autoarticolato carico di pomodori lungo la Statale 7 bis, nel territorio del comune di Manocalzati, in provincia di Avellino. L’incidente è causato da un incendio originato dall’impianto frenante del veicolo, che ha bloccato l’automezzo sulla carreggiata. L’incendio si è propagato rapidamente e ha rappresentato una situazione di pericolo per il conducente dell’autoarticolato, per il carico di pomodori e per gli altri utenti della strada. In un momento di provvidenziale coincidenza, una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Avellino si trovava a percorrere la stessa strada. I carabinieri, dotati di estintore, sono intervenuti immediatamente per spegnere le fiamme prima che si propagassero ulteriormente.

L’intervento tempestivo dei carabinieri ha evitato che l’incendio causasse danni maggiori e potenziali pericoli per la circolazione stradale e per l’ambiente circostante. La loro rapida azione ha contribuito a contenere la situazione e a mantenere la sicurezza della zona.

Successivamente, una squadra dei Vigili del Fuoco è giunta sul posto per collaborare con i carabinieri e mettere ulteriormente in sicurezza la situazione. La squadra dei Vigili del Fuoco ha lavorato per assicurarsi che non vi fosse alcun rischio residuo di incendio o di propagazione delle fiamme. La carreggiata è stata messa in sicurezza e la situazione è stata controllata.