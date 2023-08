A partire dal prossimo anno, l’imposta di soggiorno a Sorrento subirà un aumento nelle tariffe, coinvolgendo tutte le strutture ricettive della città, ad eccezione di campeggi, ostelli ed agriturismi, dove si continuerà a pagare 1,50 euro a notte per persona. Questi aumenti coinvolgeranno alberghi, bed and breakfast (b&b) e altre attività extralberghiere. Attualmente, le tariffe dell’imposta di soggiorno sono strutturate in base alla categoria delle strutture ricettive. Nei seguenti dettagli, si possono vedere le attuali tariffe e i prossimi aumenti previsti:

Alberghi fino a 3 stelle: Attuale 1,50 euro a notte / Prossimo anno 2 euro a notte.

4 stelle: Attuale 3 euro a notte / Prossimo anno 4 euro a notte.

Alberghi 5 stelle: Attuale 4 euro a notte / Prossimo anno 5 euro a notte.

B&B e altre attività extralberghiere: Attuale 3 euro a notte / Anno 2024 4 euro a notte.

L’aumento medio dell’imposta di soggiorno sarà di poco meno di un euro a persona. Questo aumento è stato già approvato dalla giunta municipale e ora deve essere ratificato dal Consiglio comunale. L’amministrazione comunale ha sottolineato che l’aumento è proporzionato alla crescita della visibilità turistica di Sorrento e si ritiene necessario per adeguare le tariffe al cambiamento delle strutture ricettive e alla crescente richiesta di servizi di alta qualità da parte degli ospiti.

Le nuove risorse generate dall’aumento dell’imposta di soggiorno saranno utilizzate per mantenere gli alti standard di qualità dei servizi turistici offerti a Sorrento e per continuare a migliorare l’esperienza complessiva degli ospiti che visitano la città. L’aumento ha ricevuto il supporto delle associazioni di categoria del settore turistico e si prevede che la delibera diventerà esecutiva dopo l’approvazione da parte del Consiglio comunale.