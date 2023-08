Una donna di 69 anni vittima di un’aggressione violenta che ha portato alla frattura dell’ulna e la costringerà a sottoporsi a un intervento chirurgico. L’aggressore, descritto come un individuo già noto per atti vandalici nella zona del centro cittadino, è ora oggetto di una denuncia da parte dei familiari della vittima. L’aggressione è avvenuta in prossimità della villa comunale, mentre la donna si trovava vicino a una pescheria. Mentre era di spalle, ha avvertito un trambusto provenire dalla villa, ma non ha prestato molta attenzione, pensando che fossero dei ragazzini intenti a giocare. Invece, secondo quanto riferito dai parenti della donna e da alcuni testimoni, un uomo aveva preso a calci un cagnolino portato al guinzaglio dalla padrona, scatenando una reazione immediata da parte dei presenti.

Mentre l’uomo si allontanava, ha incrociato la strada della signora che si trovava fuori dalla pescheria. L’ha spinta con violenza alle spalle, facendole perdere l’equilibrio e cadere pesantemente sul marciapiede. La donna è portata immediatamente al pronto soccorso del Maresca da un’ambulanza del 118, dove hanno redatto un referto medico che parla esplicitamente di aggressione.

Secondo quanto riferito da alcuni passanti, l’aggressore è un individuo che negli ultimi tempi ha creato problemi in più occasioni. Si dice che abbia già spinto e fatto cadere un anziano, schiaffeggiato una madre e sua figlia mentre camminavano per strada e sputato addosso a un’altra persona.

L’aggressore è riuscito a fuggire dalla scena dell’aggressione, ma è stato notato da alcuni testimoni. Sono intervenuti sul posto i carabinieri e gli agenti di polizia municipale per indagare sull’episodio.