Dopo un’intensa operazione di spegnimento, anche con l’ausilio di un elicottero e un Canadair, è stato finalmente domato l’incendio che ha fatto temere il peggio stamattina sul monte Epomeo ad Ischia. Le fiamme avevano inghiottito oltre 4 ettari di terreno, sviluppandosi nella zona cosiddetta dei Frassitelli. Fortunatamente, non ci sono stati feriti né danni alle abitazioni, anche se la nube di fumo bianco generata è stata visibile anche dal mare e ha causato apprensione nella comunità.

L’incendio ha avuto luogo in una vasta area di macchia mediterranea poco abitata, con alcune case minacciate dal fuoco. Gli sforzi congiunti dei vigili del fuoco e delle unità aeree hanno contribuito a contenere e spegnere le fiamme prima che potessero causare ulteriori danni. È stato un momento di grande preoccupazione per la comunità locale, ma l’efficacia delle operazioni di soccorso ha evitato la tragedia.

Resta ora da stabilire l’origine dell’incendio. Nella zona sono presenti diversi appezzamenti agricoli, da cui potrebbe essere scaturito un fuoco acceso per bruciare sterpaglie. Tuttavia, non è possibile escludere l’ipotesi di atti dolosi. Le autorità stanno conducendo indagini approfondite per determinare l’origine delle fiamme e se c’è stato un coinvolgimento intenzionale nella scintilla iniziale.