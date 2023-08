Un episodio insolito ha coinvolto un giovane di 27 anni residente a Serino, il quale era sottoposto a un trattamento sanitario obbligatorio (Tso) ma è riuscito a scappare dall’ospedale. L’abilità con cui è riuscito ad eludere la sorveglianza del personale ospedaliero ha destato l’attenzione delle forze dell’ordine. Fortunatamente, il giovane è successivamente rintracciato e recuperato dalle forze di polizia. Dopo essere sfuggito alla sorveglianza dell’ospedale, il 27enne è individuato dalla Sezione Volanti della Questura di Avellino all’interno di un noto locale nel centro della città. Il giovane si trovava tranquillamente al bar.

Nonostante il tentativo di fuggire e nascondersi, il giovane è trovato e affrontato dalle forze dell’ordine. Si è scoperto che durante il suo periodo di fuga, aveva anche danneggiato l’auto della moglie, lasciando diversi danni sulla carrozzeria del veicolo. Le azioni del giovane hanno avuto conseguenze legali, poiché oltre a essere ricondotto in ospedale per il trattamento sanitario obbligatorio, è anche denunciato per i danni causati all’auto.