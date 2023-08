Il Comune di Somma Vesuviana ha annunciato un progetto per la creazione di un Parco Urbano vicino all’area archeologica della città. All’interno di questo nuovo spazio verde, sarà costruita una nuova Scuola Materna. Il sindaco, Salvatore Di Sarno, ha dichiarato che il progetto definitivo è approvato e la nuova scuola sarà dotata di tecnologie innovative. La scuola materna sarà situata all’interno del Parco Urbano, in Via Giulio Cesare. Il progetto, approvato dalla Giunta comunale, prevede anche la demolizione della scuola primaria in Via Costantinopoli e la sua ricostruzione con delocalizzazione in Via Giulio Cesare.

Il costo totale del progetto ammonta a 1.935.651,07 euro e sarà finanziato tramite i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) New Generation. Questa iniziativa mira non solo a fornire una nuova struttura per l’istruzione dei bambini, ma anche a creare uno spazio verde accessibile a tutta la comunità, arricchendo l’ambiente urbano e promuovendo uno sviluppo sostenibile nella zona.