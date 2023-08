Il comune di Somma Vesuviana si prepara ad accogliere una serie di emozionanti eventi nelle prime tre settimane di settembre, abbracciando il mondo dello sport, della solidarietà e della cultura. Il Sindaco Salvatore Di Sarno ha annunciato una trilogia di manifestazioni che coinvolgeranno residenti e visitatori, celebrando la diversità, la partecipazione comunitaria e la ricerca.

La serie di eventi prenderà il via il 7 settembre con la XXXI edizione del Palio, organizzata dai Focolari. La tematica di quest’anno sarà “Il Palio di Somma – Come un Mosaico: i Rioni, la Storia, la Comunità”. Il Corteo Storico tradizionale avrà luogo l’8 settembre, mentre il Palio stesso si svolgerà con un’atmosfera di competizione e celebrazione tra i quartieri del paese.

Il 9 e il 10 settembre, l’attenzione si sposterà sulla solidarietà con “La Due Comuni per Telethon”, una maratona podistica. Oltre 400 atleti partiranno da Somma Vesuviana per completare un percorso che collega la città a Sant’Anastasia, con l’obiettivo di raccogliere fondi per la ricerca medica.

Il 17 settembre, Somma Vesuviana parteciperà allo Sport City Day insieme ad altre 114 città italiane. Questo evento nazionale, organizzato dalla Fondazione Sportcity in collaborazione con l’Unione Nazionale Stampa Sportiva Italiana (USSI), promuove la cultura dello sport e coinvolgerà i giovani in attività sportive nella Piazza Vittorio Emanuele III.

Infine, il mese si concluderà con le celebrazioni in onore del Santo Patrono, San Gennaro. Oltre alle festività, ci sarà un’importante attività culturale: la ripartenza degli scavi archeologici alla Villa Romana Augustea. In collaborazione con una missione internazionale guidata dall’Università di Tokyo, gli scavi potrebbero aprire nuove prospettive sulla storia e l’archeologia della regione.