Un giovane di 16 anni, originario di Torre Annunziata, ha subito un grave trauma spinale in seguito a un incidente durante un tuffo dalla scogliera dei Bagni della Regina Giovanna a Sorrento. L’evento ha causato una lesione alla spina dorsale del ragazzo, mettendo a rischio la sua salute e la sua mobilità. L’incidente si è verificato quando il giovane è finito sugli scogli dopo un tuffo dalla scogliera. Il forte trauma ha causato dolore intenso che lo ha paralizzato.

La situazione richiedeva un intervento rapido e specializzato per garantire il suo recupero e la sua stabilità. Fortunatamente, il giovane è soccorso grazie all’intervento dell’elisoccorso CNSAS (Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico), rapidamente inviato sul posto.

L’elisoccorso CNSAS è giunto con a bordo un medico ed un infermiere. Il team ha stabilizzato il ragazzo infortunato e lo ha posto in una barella tramite verricello. Successivamente, è stato trasportato in volo presso l’Ospedale del Mare, dove avrebbe ricevuto le cure necessarie per la sua lesione spinale.

I primi soccorsi sono resi possibili grazie a una telefonata d’emergenza e al tempestivo arrivo del servizio medico 118. L’intervento coordinato tra gli operatori del 118 e l’elisoccorso CNSAS ha dimostrato l’importanza di rispondere rapidamente a situazioni di emergenza di questo tipo.