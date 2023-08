La pittoresca bellezza della Costiera Amalfitana oscurata da un tragico incidente che si è verificato nel mare a ridosso delle sue scogliere. Un giovane è finito tragicamente tranciato dall’elica di una barca, perdendo la vita in un evento che ha scosso la comunità locale e ha lasciato una famiglia in lutto. La vittima, un ragazzo il cui nome non è ancora reso pubblico, aveva deciso di trascorrere una giornata in mare con due amici. Avevano noleggiato una barca a Salerno per godersi una tranquilla giornata di sole e onde blu. Tuttavia, ciò che doveva essere un momento di svago e spensieratezza si è trasformato in una tragedia inimmaginabile.

Secondo le prime informazioni, il ragazzo si è tuffato in mare troppo vicino alla barca, finendo per essere colpito dall’elica. La potenza delle pale rotanti dell’elica non ha lasciato scampo, lasciando il giovane con ferite mortali. Nonostante gli sforzi dei suoi amici per soccorrerlo e delle autorità chiamate in aiuto, la tragica vicenda ha avuto un esito devastante.

Uno degli amici è rimasto ferito nell’incidente, mentre il terzo è rimasto a bordo della barca, testimone impotente della terribile situazione che si stava svolgendo sotto i suoi occhi. Gli uomini della Capitaneria di Porto di Salerno sono intervenuti prontamente, recuperando la barca con i due ragazzi a bordo. Il giovane ferito è stato rapidamente trasportato in ospedale tramite ambulanza per ricevere le cure necessarie.

Tuttavia, la notizia più straziante è che il corpo del giovane colpito dall’elica giace ora sul fondale del mare. Le autorità locali hanno avviato i preparativi per il recupero del corpo, con sommozzatori che si stanno dirigendo sul luogo dell’incidente per portare a termine questa difficile missione prima che cali il buio.