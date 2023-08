La passione per le moto ha portato a un drammatico epilogo per Daniel Martino, un imprenditore di 40 anni residente a Vairano Patenora. Ieri pomeriggio, l’uomo ha perso la vita in un incidente stradale accaduto in Abruzzo. L’incidente ha avuto luogo lungo la Statale 80 a Campotosto, in provincia de L’Aquila. Martino stava viaggiando in sella alla sua moto quando ha perso il controllo del veicolo ed è finito a terra.

Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori del 118, per il 40enne non c’è stato nulla da fare: le lesioni riportate dopo l’impatto contro il guardrail sono risultate troppo gravi. La scena della tragedia ha sottolineato i pericoli che possono derivare dalle passioni come quella delle moto, nonostante l’entusiasmo e la gioia che possono portare.

Daniel Martino era un imprenditore nel settore della vendita di macchinari agricoli. La sua attività si concentrava sulla fornitura di attrezzature per l’agricoltura. La notizia della sua tragica morte ha scosso la comunità locale e coloro che lo conoscevano. La sua scomparsa rappresenta una perdita non solo per la sua famiglia e i suoi amici, ma anche per la comunità imprenditoriale di Vairano Patenora.

Il corpo di Martino è stato trasferito all’obitorio dell’ospedale dell’Aquila, dove sarà sottoposto a un’autopsia prima che venga rilasciato il nullaosta per i funerali. La procedura dell’autopsia è una pratica comune nei casi di morte accidentale per accertare le cause esatte dell’incidente.