Una tragica perdita è avvenuta lungo la strada provinciale 152 nel territorio del comune di Volturara Irpina. Un centauro di 45 anni, Alessandro Marino, ha perso la vita in un incidente stradale che ha scosso la comunità locale. L’incidente ha coinvolto solo il centauro, senza altri veicoli coinvolti. La moto guidata da Alessandro Marino è andata a schiantarsi contro la recinzione in ferro che delimita un canale di scolo delle acque piovane. Purtroppo, l’impatto è stato così violento da causare la morte istantanea del motociclista.

Dopo la tragedia, è stata disposta ed eseguita un’autopsia sul corpo di Alessandro Marino per determinare le cause esatte dell’incidente. La Procura della Repubblica di Avellino ha avviato un fascicolo d’indagine per fare piena chiarezza sull’incidente stradale e scoprire eventuali fattori che potrebbero aver contribuito all’accaduto.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorritori del servizio sanitario del 118 e i carabinieri. I militari hanno effettuato tutti i rilievi necessari per comprendere le dinamiche dell’incidente e stabilire le circostanze che hanno portato alla tragica morte del centauro.

La perdita di Alessandro Marino ha lasciato una profonda tristezza nella comunità, in particolare considerando che lascia tre figli. La sua prematura scomparsa ha colpito duramente i suoi cari e la sua cerchia di amici.