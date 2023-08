Il fine settimana nella provincia di Avellino è funestato da una serie di gravi incidenti stradali che hanno causato vittime e feriti. Gli incidenti hanno lasciato un’impronta di dolore e tragedia nelle comunità coinvolte. Nel primo incidente, un centauro di 33 anni proveniente da Caserta stava viaggiando con altri motociclisti verso Monteforte Irpino. Purtroppo, la sua corsa è stata interrotta da un violento impatto con un trattore, guidato da un uomo di 50 anni del posto, lungo la strada provinciale di Mugnano del Cardinale. L’urto è stato così violento da risultare fatale per il motociclista, che è deceduto sul colpo. Nonostante il rapido intervento dei soccorritori del 118, la loro presenza è stata purtroppo solo per constatare l’avvenuto decesso.

Un altro incidente si è verificato durante la notte sul raccordo autostradale Avellino-Salerno, nel territorio di Mercato San Severino (Salerno). Un motociclista di 34 anni, proveniente da Santo Stefano del Sole, è entrato in collisione con un’auto che trasportava quattro giovani e che era diretta a Montoro. Il 34enne è soccorso da personale medico e dai Vigili del Fuoco, e successivamente è stato trasferito in ospedale ad Avellino. Nonostante le numerose ferite riportate nell’incidente, sembra che le sue condizioni non siano gravi, portando almeno un po’ di sollievo in questa tragica situazione. Gli occupanti dell’auto sono stati fortunatamente solo spaventati dall’incidente e non hanno riportato ferite serie.

La serie di incidenti mortali si è conclusa con un altro drammatico evento nella notte tra sabato e domenica scorsi. Un uomo di 34 anni, originario di Calabritto in provincia di Avellino, ha perso la vita alla guida del suo furgone. L’incidente è avvenuto quando il furgone è precipitato da un viadotto nella Fondo Valle Sele. Questo tragico evento ha portato alla morte del conducente, aggiungendo un ulteriore lutto alle strade della provincia.