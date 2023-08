Nella mattinata di ieri, un intervento rapido da parte dei Falchi della Squadra Mobile ha portato all’arresto di un individuo dopo una segnalazione di rapina ai danni di un automobilista in via Conte di Ruvo. L’evento ha inizio quando l’automobilista viene avvicinato da un parcheggiatore abusivo che gli chiede 3 € per parcheggiare la sua auto. Di fronte al suo rifiuto, il parcheggiatore reagisce con violenza, colpendo l’abitacolo della vettura con diversi pugni e rubando con forza il telefono cellulare dell’automobilista.

La vittima reagisce prontamente e, utilizzando il cellulare della sua compagna, contatta immediatamente il numero di emergenza 113 per segnalare l’accaduto. Grazie alle informazioni e alle descrizioni fornite dalla vittima e alla collaborazione di una volante del Commissariato Dante, gli operatori riescono a individuare e bloccare il sospetto in fuga in via Broggia. All’atto del fermo, l’uomo è trovato ancora in possesso del telefono cellulare sottratto poco prima.

L’uomo arrestato è un cittadino di 47 anni dello Sri Lanka, con precedenti penali. È stato arrestato con l’accusa di rapina aggravata e tentata estorsione in relazione all’incidente. Successivamente, il telefono cellulare rubato è restituito al legittimo proprietario.