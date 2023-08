Un incidente stradale ha scosso la Tangenziale di Benevento, precisamente nel tratto delle quattro corsie della Statale 372. Uno scontro tra una Dacia Sandero, con a bordo due donne e due bambini, e una Fiat Panda occupata da una coppia di pensionati, ha portato al ribaltamento della Dacia Sandero sulla carreggiata. L’evento ha richiesto un rapido intervento da parte delle forze di soccorso e delle autorità locali.

Lo Scontro e il Ribaltamento

La collisione tra i due veicoli, avvenuta nel tratto della Tangenziale di Benevento che collega l’uscita Centro allo svincolo per Pietrelcina, ha causato il ribaltamento della Dacia Sandero. Non è ancora chiaro se si sia trattato di un tamponamento o di un altro tipo di impatto, ma le conseguenze sono state immediate e gravi.

Intervento delle Autorità e dei Soccorritori

Automobilisti che transitavano nella zona sono stati tra i primi a fermarsi per offrire aiuto. La Polizia di Stato, transitando lungo la Tangenziale, ha notato l’incidente e ha prontamente allertato le forze di soccorso. Sono arrivati sul posto agenti delle Volanti, i vigili del fuoco con più mezzi e le ambulanze del servizio sanitario 118. Un’auto con un medico del 118 a bordo è giunta successivamente.

Stato dei Feriti e Procedimenti di Soccorso

Le condizioni dei quattro occupanti della Dacia Sandero sono state motivo di particolare preoccupazione. Tutti e quattro sono stati trasportati in ospedale per ricevere le cure necessarie. La coppia di pensionati a bordo della Fiat Panda ha riportato ferite lievi in seguito all’incidente.

Operazioni di Soccorso e Indagini

Il traffico lungo il tratto interessato dall’incidente è stato rallentato al fine di agevolare le operazioni di soccorso e di consentire ai soccorritori di effettuare i rilievi necessari per comprendere l’esatta dinamica dell’incidente. Il tratto della Tangenziale coinvolto nello scontro è stato temporaneamente chiuso, con un’uscita obbligatoria per auto e camion all’uscita per Pietrelcina.