Un giovane è stato trascinato al largo di Ischia mentre dormiva su un materassino gonfiabile. La corrente lo ha allontanato dalla costa, ma la sua fortuna è stata l’intervento tempestivo della Guardia Costiera, allertata dal personale di un traghetto di passaggio. Grazie alla rapida reazione delle autorità, l’incidente ha avuto un lieto fine e il giovane è stato riportato sano e salvo a terra. Di mattina, un traghetto in navigazione ha notato un materassino gonfiabile con una persona sopra, vagare alla deriva al largo di Ischia. Il personale del traghetto ha capito che c’era qualcosa di anomalo e ha immediatamente avvertito la Capitaneria di Porto isolana tramite radio. Grazie alla segnalazione, la Guardia Costiera ha reagito prontamente, inviando una motovedetta per rintracciare il giovane.

Gli uomini a bordo della motovedetta guidata dal comandante Cipresso hanno localizzato il giovane in breve tempo e lo hanno imbarcato in sicurezza. Il giovane, ignaro dell’allontanamento dalla costa mentre dormiva sul materassino, è stato tratto in salvo dalla corrente grazie all’efficace intervento della Guardia Costiera. Successivamente, è stato condotto a terra nel porto di Ischia, dove è stato riconsegnato alle autorità e messo in sicurezza.